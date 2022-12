C'est parti pour un récap de février 2022, mais en Vulgaire! Retrouvez-moi chaque jour! Un jour = un mois!



«L'année se termine, c'est le moment parfait pour se faire un petit bilan, alors voici 2022, mais en Vulgaire. Le 7 février: les lions de la Téranga battent les pharaons en finale, alors c'est pas un combat de pokémons rares, c'est le nom de l'équipe de foot du Sénégal qui remporte la coupe d'Afrique des nations en battant l'Égypte aux tirs au but en finale. Le 13 février: élection présidentielle en Allemagne, Frank-Walter Steinmeier a été réélu. Et c'est une grande surprise, pour moi. Parce que s'il a été réélu c'est qu'il avait déjà été élu… Or, aucune idée de ce à quoi il ressemble, aucune idée de qui c'est. Je savais tellement pas qui c'était que je me disais "ah bah il a dû prendre la suite d'Angela Merkel"! Mais en fait pas du tout, ça c'est Olaf Scholz, et c'était en 2021. En fait en Allemagne, ils ont un Chancelier, et un Président, mais le Président, il a surtout un rôle de représentation. Un peu comme la reine Élisabeth. Tiens d'ailleurs la reine Éli… non, on verra ça plus tard, là on est qu'en février, je vais pas vous spoiler. Mais disons que les Allemands ont un président qui sert à rien: c'est un peu comme s'ils élisaient tout le temps Hollande, quoi.

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Écrit par Marine Baousson et Grégoire Dey

Réalisé par Antoine Olier

Journaliste: Aline Thomas

Graphisme et illustrations: Juliette Poney

Stagiaire: Emma Estevez