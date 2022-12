C'est parti pour un récap de 2022, mais en Vulgaire! Retrouvez-moi chaque jour, un jour = un mois! On commence par janvier.

«L'année a commencé en fanfare puisque le 4 janvier, notre président a déclaré à la télé: "Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder (...)". Et du coup on s'est dit direct: "Mais attends, c'était quoi du coup ses bonnes résolutions, à lui ?!". Et on ne va pas se mentir, c'était assez osé, dans la mesure où cette année, il y a eu des présidentielles. Je vous le redis parce que moi j'avais totalement oublié qu'on avait voté cette année. Et alors vous devinerez jamais qui a gagné ? Ah mais non: allez, je vous laisse le suspense. Donc quand il a prononcé cette phrase, Macron était candidat mais il n'avait pas encore fait son coming out de “je rempile”. Nous, sympas, on a fait semblant de se poser la question genre : “Va-t-il vraiment se présenter? Oh la la quel suspens”, en jouant mal un peu, comme dans une mauvaise série des années 90.»

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Écrit par Marine Baousson et Grégoire Dey

Réalisé par Antoine Olier

Journaliste : Aline Thomas

Graphisme et illustrations : Juliette Poney

Stagiaire : Emma Estevez