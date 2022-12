«Bon. Je vais être honnête avec vous, cette semaine dédiée à la banque, elle est prévue depuis longtemps, elle est calée, enregistrée, et mon but, c'était de parler de la banque… sans faire de pub à une banque. J'espère que c'est comme ça que vous l'avez ressenti en tout cas. Mais la semaine dernière, j'ai reçu une demande d'une banque qui pour info n'est pas la banque qui emploie ma banquière mystère… pour parler d'un sujet dont je n'avais JAMAIS entendu parler de ma vie, mais sur lequel ils travaillent et qu'ils ont partagé au Woman's Forum 2022. Ce sujet, c'est les violences conjugales bancaires. Bon, violence conjugale, oui, ça j'avais. Il y a eu par exemple à l'heure où je vous parle en France 121 féminicides en 2022, c'est un chiffre énorme, honteux, et douloureux. Bancaires, la banque, ok, je connais. j'ai pas envie de me la péter mais j'ai ouvert une assurance vie. Je sais, ça impressionne. Mais violences conjugales bancaires… J'y avais jamais réfléchi. Or, Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'épisode sur le droit de votes des femmes en France, j'ai raconté que mon grand-père gérait l'argent du couple et qu'il donnait de l'argent de poche à ma grand-mère uniquement quand elle avait besoin de faire ses courses, qu'elle n'avait jamais rempli un chèque ou géré de l'argent et qu'on avait dû lui expliquer comment faire au décès de mon papy. J'avais trouvé ça hallucinant quand je l'ai appris mais je n'avais pas de mot pour le définir, alors quand BNP Paribas m'a contactée pour écrire un épisode sur ce sujet… contre de l'argent, j'ai d'abord pensé à refuser, mais ça m'a fait penser à ma grand-mère et ça m'a touchée, et je me suis dit que d'en parler c'était important, que ça aiderait peut-être des gens.»

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique : Guillaume Bérat du Collectif Branks

Graphisme et illustrations : Juliette Poney

Stagiaire : Emma Estevez