Dans cet épisode, on parle d'un havre pour les animaux, de forêts luxuriantes, et d'une des cinq Zones Bleues du monde, entre autres.

«Bon, on est en décembre, on fait nos cadeaux de Noël, il neigeouille, notre seule envie c'est de réfléchir à si on met de la cannelle dans notre chocolat chaud ou pas, et si on se referait pas une 43ème fois "Maman j'ai raté l'avion". Mais l'épisode du jour est sponsorisé par le Costa Rica… et ils m'ont dit: “oui, tu pourrais parler de ton sweat polaire pendant un quart d'heure, c'est sûr, tu saurais faire mais nous, au choix, on préfèrerait que tu parles de notre pays parce qu'il est chanmé”. Et quand ils m'ont dit ça les costardi… les castoramas… Les costarmo… ouais je sais pas comment on dit… attendez… ah oui les costariciens et les costariciennes. Donc quand les gens que j'ai eu au téléphone m'ont dit ça j'ai dit “vous êtes sûrs que je dois parler du pays" ? Moi le Costa Rica, franchement, à part le fait qu'il devait y avoir des forêts tropicales et qu'on y parlait probablement espagnol, je ne connaissais pas du tout le pays. Du coup, j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris.»

