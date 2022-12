Dans cet épisode, notre banquière mystère répond à toutes les questions que vous lui avez posées sur mon Instagram, entre autres.

«-Et on se retrouve dans cette dernière partie de la semaine consacrée à la banque; Ça fait quatre épisodes, on entame le cinquième. Je suis toujours avec ma banquière mystère. Bonjour banquière mystère !

-Bonjour à tous.

-Tu penses que tu as réussi à créer une communauté qui te suit, maintenant?

-Je pense oui, je vais faire mon podcast.

-Banquière mystère point com?

-C'est un site internet...

-J'aimerais bien... J'ai demandé sur Instagram, avec une boite à question, si vous aviez des questions à poser à notre banquière mystère. Et plein de gens me disent : "Ah, c'est génial, je peux enfin poser les questions que je n'ai jamais osé poser à la personne qui s'occupe de mes comptes !". Il y en avait pas mal, une bonne cinquantaine. Je ne vais pas toutes les poser mais je vais en poser quelques-unes. La première question qu'on me pose c'est : "est-ce qu'il t'arrive de penser à détourner de l'argent?"»

