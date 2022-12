Dans cet épisode, on parle de Johnny, des EHPAD, et d'une attestation médicale, entre autres.

«-Nous voici dans le quatrième épisode de cette petite semaine sur la banque. C'est une semaine hyper intéressante, moi j'apprends plein de trucs. C'est une semaine que je partage avec la banquière mystère. Bonjour !

-Bonjour à tous!

-Il y a deux jours on vous a promis un épisode sur la prévoyance, finalement hier on a fait autre chose. Mais là, maintenant, on va parler de prévoyance. Mais alors ok, prévoyance je vois ce que c'est, grosso modo une épargne pour prévoir (si je me trompe pas), mais on prévoit quoi ?

-Tu te trompes un peu parce que la prévoyance c'est pas de l'épargne...

-Ah yes. Big up.

-On prévoit quoi? On prévoit un petit peu tout...

-Je te coupe mais on est pas sur l'épargne au cas où qu'on avait au début ?

-Non, pas du tout.

-On peut avoir une prévoyance mais avoir quand même son épargne au cas où?

-Tout à fait, moi j'ai les deux.»

Réalisé par Antoine Olier

Générique : Romain Baousson

Musique : Guillaume Bérat du Collectif Branks

Graphisme et illustrations : Juliette Poney