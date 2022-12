«On est dans une petite semaine consacrée à la banque et j'ai de la chance parce que je ne suis pas seule. Je suis accompagnée par la Banquière mystère. On ne sait pas pour quelle banque elle travaille, elle n'est pas là pour faire de la pub. Mais on sait qu'elle est là pour nous expliquer clairement les choses. Peut-être un peu plus clairement que parfois nos banquiers et banquières qui pensent qu'on sait déjà, n'ont pas le temps, ou alors on n'a pas osé leur demander. Bonjour banquière mystère !

-Bonjour à tous !

-Comment ça va?

-Ça va super bien.

-Banquière mystère, hier on a parlé de plein de trucs, de la pyramide de l'épargne et tout. On a dit qu'on allait parler aujourd'hui de la prévoyance mais en entre temps tu m'as dit : "Non, on va parler d'un autre truc avant". Alors je vous laisse sur le suspense de : qu'est-ce que ça va être la prévoyance ?»

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique: Guillaume Bérat du Collectif Branks

Graphisme et illustrations: Juliette Poney