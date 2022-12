Épisode 195 - Dans cet épisode, on parle des vieux monsieurs qui lèguent tout à leur jeune épouse, de votre belle mère qui prend le petit dej, et du fait qu'on va devoir travailler longtemps, entre autres.

«-(Marine Baousson) Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire, trucs d'adulte spécialement consacré à la banque. Hier, on a parlé avec la banquière mystère, bonjour banquière mystère.

-(Banquière mystère) Bonjour à tous.

-(Marine Baousson) En fait on a parlé de la pyramide d'épargne et on a évoqué la base de cette pyramide, donc qui est les épargnes "au cas où", les sous qu'on doit avoir sur son compte un petit peu tout le temps s'il nous arrive une merdouille grosso-modo. Donc là aujourd'hui banquière mystère, tu allais nous parler de tout ce qui aidait les épargnes-projets. Alors qu'est ce que c'est, les épargnes projets? »

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique: Guillaume Bérat du Collectif Branks

Graphisme et illustrations: Juliette Poney