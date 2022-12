Épisode 194 - Dans cet épisode, on parle de ce qu'on doit demander à un banquier quand on veut faire un prêt, de siri qui ne comprend rien, et de l'épargne «au cas où», entre autres.

Dans cet épisode, on parle de ce qu'on doit demander à un banquier quand on veut faire un prêt, de siri qui ne comprend rien, et de l'épargne «au cas où», entre autres.

«-(Marine Baousson) Bienvenue dans ce Vulgaire, trucs d'adultes spécial banque. On va essayer de vous faire découvrir le monde merveilleux de la banque. J'ai une invitée qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est la banquière mystère. Bonjour banquière mystère.

-(Banquière mystère) Bonjour.

-(Marine Baousson) Banquière mystère on ne sait pas qui t'es, parce que tu ne parles pas pour une banque en particulier. Tu parles en tant que personne qui fait ton métier. Il s'avère que moi il y a quelques temps je me suis intéressée à toutes les questions de banque parce que j'ai voulu acheter une maison et que vraiment je me suis dit: "tient, c'est fou, je ne sais pas quelles questions poser à mon banquier, je ne connais rien".»

Pour ces nouveaux épisodes de Vulgaire, trucs d'adultes, je vous propose un épisode par jour avec la banquière mystère.

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique: Guillaume Bérat du Collectif Branks

Graphisme et illustrations: Juliette Poney