Épisode 193 - Dans cet épisode, on parle de la «coupedu'», de bisous sur le nez, et d'un coup det', entre autres.

Dans cet épisode, on parle de la «coupedu'», de bisous sur le nez, et d'un coup det', entre autres.

«En ce moment, c'est la Coupe de monde de Football masculin au Qatar, et bon, je ne vous apprends rien, on parle du Qatar toutes les trois secondes depuis quelque temps. J'ai essayé d'aller regarder sur Google Trend à quel point c'était recherché mais je n'ai pas réussi à comprendre ce que je voyais. Bref, moi, j'ai l'impression que le Qatar, c'est un pays qui est né l'année dernière, tellement son ascension a l'air fulgurante. La seule percée plus notable est celle de la tenniswoman française Caroline Garcia, qui est quand même passée de la 75e place mondiale à la mi-saison, donc j'imagine que la mi-saison c'est quand tu fais du tennis avec un petit gilet, pour la terminer 4e mondiale. La classe. Moi, le Qatar, je ne savais rien de ce pays, à part que c'est une aberration qu'on y construise des stades avec la clim' à ciel ouvert et une aberration que les gens qui travaillent à construire ces stades sont vraiment mal traités, mais je n'en savais pas plus. Donc, j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris.»

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique: Guillaume Bérat du Collectif Branks

Graphisme et illustrations: Juliette Poney