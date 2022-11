Épisode 192 - Dans cet épisode, on parle de Monica, des chaussons-chapeau de cuisinier pour les dindes, et d'Astérix et Obélix, entre autres.

Dans cet épisode, on parle de Monica, des chaussons-chapeau de cuisinier pour les dindes, et d'Astérix et Obélix, entre autres.

«Le 24 novembre prochain, ça sera Thanksgiving, aux États-Unis. Thanksgiving, c'est une fête qu'on n'a pas en France mais qui a l'air super, et perso, je suis un peu jalouse parce que quoi de mieux que les fêtes de famille où tu manges tellement que tu vas pas réussir à bien dormir, surtout que tu partages ta chambre avec ta soeur qui ronfle et qui prend toute la couette et qui te dit que "nan c'est toi qui prend toute la couette et que c'est toi qui ronfles tête de prout". Pardon, je sens que Noël arrive, je suis en projection, j'angoisse déjà un peu. Thanksgiving, c'est le jour où dans Friends, Monica pétait toujours un câble parce qu'elle était débordée, mais c'est à peu près la seule chose que je savais dessus, du coup, j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris.»

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique: Guillaume Bérat du Collectif Branks

Graphisme et illustrations: Juliette Poney