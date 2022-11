Épisode 191 - Dans cet épisode de Vulgaire Trucs d'adultes, on parle des endives au jambon, d’un jus d’Ed Sheeran, et de la sauce bechacourriel, entre autres.

«Bienvenue dans un Vulgaire, trucs d'adultes un peu spécial car être adulte, ce n'est pas que payer des impôts ou descendre les poubelles ou repasser les torchons: non. Être adulte c'est aussi savoir faire une béchamel. La béchamel c'est cool parce que c'est souvent la meilleure partie du plat. Exemple: les endives au jambon ou le gratin de chou-fleur. Le seul truc bon d'ailleurs là dedans c'est la béchamel. Ma mère elle dit toujours: "peinture sur merde égal propreté", et bien je vous propose la variante "béchamel sur plat dégueu' égal plat mangeable". Personnellement, je pensais que faire une béchamel c'était le truc le plus compliqué du monde, alors j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris mais pour résumer, en fait non ça va.»

