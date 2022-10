Épisode 188 - Dans cet épisode crossover avec Les Mecs que je veux Ken, avec Rosa Bursztein, on va parler de Barbie Podcast, d'une coupe garçonne involontaire, et des cockrings, entre autres.

«Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire, qui est un Vulgaire un peu spécial, il est enregistré à distance puisque je suis en Bretagne et mon invité est à Bagnolet à Paris puisque je suis avec Rosa Bursztein, bonjour.

-(Rosa) Hello!

- Rosa qui est humoriste de talent évidemment, présentatrice télé de orgasmique et aussi qui est la présentatrice du podcast à succès Les mecs que je veux ken. Rosa bienvenue, comment vas-tu?

-(Rosa) Bien, je suis jalouse de toi d'être en Bretagne, j'aimerai trop avoir ta vie faut vraiment moi aussi que je te copie. Je suis sur ce projet, d'acheter une maison.»



Attention, ce podcast n'est pas pour les enfants!

Un podcast de Marine Baousson

Écrit et produit par Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney