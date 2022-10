Dans cet épisode, on parle de 650ml de mucus, des innocents, et d'aller à la mer sous la contrainte, entre autres.

«Bon, les amis, je devais vous faire un superbe épisode très compliqué et très complet sur la cavale mais je vais pas vous mentir, comme la semaine dernière, mes ambitions ont été stoppées en plein vol par le rhume. Donc plutôt que de vous faire cet épisode ultra-complet qui me demandait beaucoup de recherches, j'ai préféré rester au lit, à me plaindre que j'avais mal et à faire des déclarations d'amour nulles comme si j'allais mourir. Alors que je me disais que, peut-être, j'allais ne pas sortir d'épisode, je me suis dit : "Finalement, il se passe quoi quand on a le nez bouché? C'est quoi, précisément, un rhume?" Une pulsion de vie finalement.»

Écrit et produit par Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney