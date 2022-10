Dans cet épisode, on parle de Noam Sinseau, du poison, et des boulettes de Macron, entre autres.

«L'année dernière, pour Vulgaire, j'ai fait un entretien avec Noam Sinseau et un entretien avec Adeline Rapon dans la même semaine. Et mes deux invité.e.s m'ont parlé d'un truc dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie : le Chlordécone. C'est un scandale sanitaire qui a lieu depuis 50 ans en France aux Antilles et dont moi, française hexagonale, je n'avais jamais entendu parler… Mais ce qu'ils m'ont dit m'a troublée, et je m'étais dit qu'un jour, j'en parlerai plus dans Vulgaire… et bon, voilà, c'est aujourd'hui, quoi. Pour savoir vraiment ce que c'est que ce scandale du chlordécone, j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris.»

Écrit et produit par Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney