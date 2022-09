Épisode 185 - On va parler de BTS, des bubble tea, et des clichés... entre autres.

À la demande de Joy, 13 ans, et de Lola Dubini, 28 ans, je me suis intéressée à la KPOP. On va parler de BTS, des bubble tea, et des clichés... entre autres.

«Vous aussi, ça vous le fait, ce truc où vous n'avez jamais entendu parler d'un sujet et d'un coup quelqu'un l'évoque une fois devant vous, et finalement le monde entier vous en parle? Moi ça me l'a fait avec la Kpop.

J'ai reçu des messages sur Insta de Joy, 13 ans, et d'une Jade, et d'autres jeunes filles aussi mais là j'ai gardé Jade et Joy parce que c'est les prénoms des enfants de Laeticia et Johnny Hallyday et ça me faisait marrer… Donc elles, elles avaient 13 ans, et elles m'ont demandé ce thème de manière trop mignonne. Ce qui a achevé de me convaincre, c'est… Lola Dubini, oui, la chanteuse humoriste trop sympa qui était venue chanter du Régine dans Vulgaire l'année dernière. Elle m'a dit: "Franchement Marine fais la Kpop…" Donc me voilà. Alors pour découvrir la Kpop, j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris.»

