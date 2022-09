Dans cet épisode, La Big Bertha nous raconte tout sur la première saison de Drag Race France... entre autres !

«-Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire qui est un peu particulier. Je suis très très heureuse, d'abord parce qu'il est fait de manière un peu internationale puisqu'actuellement je suis à Paris mais mon invité est à Bruxelles. C'est le futur, j'ai envie de dire. Mais surtout je suis avec quelqu'un de très talentueux. Merci d'ovationner dans vos têtes et dans vos métros (parce que c'est quand même souvent là qu'on m'écoute) la Big Bertha !

-Et bonjour !

-Bonjour la Big Bertha internationale!

-N'est-ce pas? En tournée internationale à Charleroi. Non, je déconne, je suis à Bruxelles.»

