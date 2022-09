Épisode 183 - Dans cet épisode, on parle de bière, de triangles dans des triangles, et de ma meuf, entre autres.

«Je vais être honnête avec vous : je DÉTESTE les sujets de science. Pas parce que c’est pas intéressant, non, parce que je sens la limite de mon intelligence. Ça bloque quelque part, je sais pas comment vous dire. Mon cerveau il voit le mot molécule, il se roule en boule direct. Alors quand j’ai dit à ma meuf Elisa que je voulais faire comme sujet “les hormones” depuis un moment, mais que je sentais d’avance que ça allait être une galère, elle m’a dit : "TU RIGOLES J’ESPÈRE. C’EST PASSIONNANT. J’AI EU 17 AU BAC SVT SUR CE SUJET, JE CONNAISSAIS TOUT PAR COEUR". J’ai dit : "Bah vas-y t’as qu’à l’écrire toi si c’est si facile que ça… " Donc voici, Messieurs Dames, le premier épisode de Vulgaire que j’ai écrit en collaboration étroite avec ma chère et tendre, oui, cette personne qui partage ma vie, mon lit, et depuis la semaine dernière un compte commun. En gros, elle a fait les parties sérieuses et moi j’ai fait les blagues de prout. Ce qui, il faut le dire, est aussi est aussi une bonne définition de notre couple.»

Un podcast de Marine Baousson

Écrit par Elisa Hery et Marine Baousson

Produit par Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

