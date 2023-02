Vivons heureux avant la fin du monde

Comment faire du jardin un espace politique? Soit une manière de mieux comprendre la catastrophe écologique en cours –et d'y résister. Elle part en excursion dans l'Yonne pour découvrir le jardin du pépiniériste-activiste Eric Lenoir. Auteur du Grand traité du jardin punk, une sorte d'anti-manuel de jardinage, il défend une autre manière de cultiver la terre et de faire pousser des plantes. Dans son jardin, pas de pelouse, de haies de thuya ni de jolies plates-bandes décoratives. Eric Lenoir prend le temps de ne rien faire. Tel le punk à chien posté sur le bitume, il observe et essaie de comprendre ce qui se passe autour de lui. À rebours de l'agitation et des automatismes culturels, il se met à l'écoute du sol, des espèces végétales et animales qui y vivent.

Comment les chardons aident le saule marsault à résister au manque d'eau? Pourquoi tel coléoptère favorise la présence d'un champignon essentiel à la connexion souterraine des racines des feuillus? Une démonstration de patience punk et d'humilité face à la complexité fabuleuse des écosystèmes.

Avec Eric Lenoir pépiniériste et jardinier, auteur du Grand traité du jardin punk. Et Hervé Brunon, Historien des jardins et du paysage, directeur de recherche au CNRS (Centre André Chastel, Paris).

Bibliographie :

- Eric Lenoir, Grand traité du jardin Punk, Éditions Terre Vivante, 2021

- Karel Capek, L'année du jardinier, Éditions de l'Aube, 2021

- Hervé Brunon, L'intime de l'humus, dans Jardins [Catalogue de l'exposition de Paris, Galeries nationales du Grand palais, 2017]

- Revue Les carnets du paysage.

