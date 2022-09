En ville, le contact avec la nature se cantonne souvent à l'arrosage de ficus en open space ou la contemplation des ronds6points fleuris. On peut s'en accommoder mais à l'heure où les forêts partent en fumée et la biodiversité en capilotade, il est temps de réfléchir à la pauvreté des rapports que nous entretenons avec les arbres, les plantes, les fleurs, et tout ce qui pousse autour de nous. Peut-on espérer être un tant soit peu à la hauteur de l'urgence écologique si on ne sait même pas faire la différence entre un saule et un frêne ? planter des semis? Soigner le mildiou? Bichonner un kiwi ?

Après un été passé à regarder la planète en feu, Delphine Saltel entame une série consacrée à nos désirs de jardin et au besoin vital de changer notre relation au monde vivant. Ce seizième épisode de Vivons heureux avant la fin du monde débute par un rembobinage historique en compagnie de la géographe Flaminia Paddeu, qui apporte un éclairage historique sur la disparition progressive des jardins en ville, et le fossé qui s'est ainsi creusé entre les citadins et la nature. Qu'est-ce que cela change d'avoir une parcelle de terre près de chez soi et de s'en occuper ? De profiter d'un espace, privé ou collectif, potager ou botanique, pour développer une relation pratique, physique, profonde avec les écosystèmes ? La biologiste Anne-Caroline Prévot débroussaille les allées vers un jardin politique...

Avec :

-Flaminia Paddeu, géographe, maitresse de conférences à l'université Sorbonne Paris Nord et chercheuse au laboratoire Pleïade;

-Anne-Caroline Prévot, biologiste de la conservation, écologue, directrice de recherches au CNRS.



Bibliographie :

-Sous les paves la terre, Flaminia Paddeu, Éditions Seuil, Collection anthropocène, 2021;

- La Nature à l'oeil nu, Anne-Caroline Prévot, CNRS Éditions, 2022.

Merci à Xavier de la Porte.

Une production ARTE Radio.

Enregistrements : juillet-septembre 2022.

Texte, voix, prises de son & montage : Delphine Saltel.

Réalisation & mixage : Charlie Marcelet.

Musiques originales : Arnaud Forest, Samuel Hirsch.

Illustration : Raphaelle Macaron.

Production : ARTE Radio