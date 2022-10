Vénus s'épilait-elle la chatte ?

Cet épisode est un nouveau format, avec pour point de départ une œuvre : la Vénus au Miroir de Velázquez. Des boys club très privés sous l'Inquisition espagnole aux salles de la National Gallery de Londres, cette œuvre permet de retracer plusieurs siècles de domination de genre, de race et de classe. Lacérée en 1914 par la suffragette Mary Richardson, la toile est devenue à la fois le symbole des militantes pour le droit de vote des femmes en Angleterre, et celui de l'objectification séculaire des « corps féminins ». À travers l'histoire du tableau, cet épisode s'interroge sur la façon dont les cercles de pouvoir masculins ont défini le « grand art », la violence et le corps comme outils militants, les hiérarchies de classe, les violences policières, la suprématie blanche et les tabous qui entourent encore l'analyse sociale et politique des œuvres d'art.

Écriture, réalisation et narration : Julie Beauzac

Aide à l'écriture : Anne-Lise Bouyer

Lectures : Orphée Lamotte

Prise de son : Fanny Cohen-Moreau

Transcription : Nine Sevenson

Suivre le podcast sur Instagram

Soutenir le podcast sur Patreon : patreon.com/venuslepodcast

Les références complètes et la transcription sont sur venuslepodcast.com

Musique

Kumbia Queers, Chica de calendario, 2007 © 2015 Horario Invertido

Josh Woodward, Sugar on My Tongue (Instrumental) © 2009

Max Sergeev, Believe It Or Not, Archives. Volume One © 2017

Produce101, Pick me © 2015 CJ E&M

Kool Thing, Light Games © 2013 Mad Dog & Love Records

Phalgunn Maharishi, Morning Dew, © phalmusic

Extraits

David Hand, Blanche-Neige et les sept nains © 1937 Walt Disney Productions

James Cameron, Titanic © 1997 20th Century Fox Paramount Pictures Lightstorm Entertainment

Robert Stevenson, Mary Poppins © 1964 Walt Disney Productions

Générique

Kumbia Queers, Chica de calendario, 2007 © 2015 Horario Invertido

Une Vie, une œuvre : Edvard Munch (1863-1944) Luc Ponette, Isabelle Yhuel © 2005 France Culture

Les 3 frères, Didier Bourdon, Bernard Campan © 1995, Pathé Renn Production, Prima Films, Canal+, Productions Paul et Alexandre Lederman, TF1 Films Productions

Stupéfiant ! Picasso en héritage, France 2, Léa Salamé, Nicolas Druet, Benoît Lelong © 2017 Laurent Bon, Bangumi

Orsay en mouvements, L'orientalisme, Catherine Sauvat, Nicolas Thépot, © 2019 Camera Lucida

Matisse Picasso, la couleur et le dessin, Jarmila Buzkova © 2013 BCF Productions