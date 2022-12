Travail soigné

Une fois encore, je vous fais visiter mon quartier, à proximité de la rue de Charonne et du boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement de Paris. Et une fois, encore, c'est justifié car je vous conduis aujourd'hui chez un des premiers commerces que j'ai découvert en m'installant ici: la librairie La Friche. Assez vite, j'y ai remarqué Manu l'un des cofondateurs du lieu. Un charmant gaillard taillé comme un déménageur, tatoué comme un marin, le regard bleu acier et les cheveux gris impeccablement coupés en brosse… Pas tout à fait l'image qu'on se fait habituellement d'un libraire. Et ça tombe bien car nous ne sommes pas dans une librairie tout à fait comme les autres.Manu nous parle de l'origine de son métier, de sa façon de l'exercer, de l'image sociale du libraire, de ce commerce ouvert sur le quartier et de ce qui fait la particularité d'une librairie.

Production: Stereolab

Illustration de couverture: Julina Jean-Joseph

Musique: Blue Dot Sessions.

