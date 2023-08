Connor Houtman via Unsplash

Terrasse avec vue imprenable sur Paris, parc verdoyant à l'abri des regards, restaurant paisible, propice aux confidences, au milieu du bruit de la ville… Autant de lieux que l'on tient secrets parce qu'on s'y sent en sécurité. Sereins. Chez soi. Des endroits que l'on n'a pas toujours envie de partager.

Lucas et Michèle ont un secret. Un secret aussi précieux qu'une bonne adresse, aussi précieux que leur rencontre dans un train, quand Lucas avait 18 ans… et Michèle 82.

L'histoire de Lucas a été recueillie au micro de Camille Chenal.

Transfert produit et réalisé par Slate.fr.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Direction de la production: Sarah Koskievic

Direction artistique: Benjamin Saeptem Hours

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours

Chargée de pré-production : Astrid Verdun

Dérushage: Camille Chenal

Prise de son, réalisation et habillage musical: Victor Benhamou

Musiques: «Cozy Lo-fi» de François-Maxime Boutault, «Street light» de Infinities echoes



L'introduction a été écrite à quatre mains par Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours. Elle est lue par Aurélie Rodrigues.

