L'arrivée des chaînes d'information en continu, calquées sur le modèle américain, a bouleversé notre rapport à l'information. Par l'agenda qu'elles imposent aux personnalités politiques ou aux leaders d'opinion; par la manière dont elles nous plongent toutes et tous dans un réel cru, sans que nous quittions le confort relatif de notre domicile. Nous suivons ainsi, en direct, les soubresauts du monde, protégés derrière des écrans à cristaux liquides.

Ce jour-là, durant lequel elle était simplement censée suivre ses cours au lycée, Laurie n'a pas regardé l'actualité depuis son canapé. Elle l'a vécue, dans toute sa réalité.

Attention cet épisode aborde des sujets sensibles, ils sont précisés à la fin de ce texte.

L'histoire de Laurie a été recueillie au micro de Nina Pareja.

Il a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Prise de son, montage et réalisation: Victor Benhamou

Musique: «Sinister» - Anno Domini

L'introduction a été écrite par Christophe Carron. Elle est lue par Aurélie Rodrigues.

Pour participer au podcast: [email protected]

TW: Cet épisode aborde un fait-divers tragique survenu dans un établissement scolaire.