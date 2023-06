Nous sommes en Caroline du Nord, un 4 juillet, le soir de la fête nationale aux États-Unis. Un groupe de quatre amis renverse accidentellement un homme en rentrant d'une soirée arrosée. Craignant de voir leur avenir brisé par ce drame, ils se débarrassent du corps. Mais un an plus tard, ils reçoivent une lettre sur laquelle est écrite: «Je sais ce que tu as fait l'été dernier.» Ainsi commence le mythique slasher Souviens-toi… l'été dernier sorti à la fin des années 1990.

C'est à ce film qu'André a pensé quand il a reçu par la poste un colis au contenu inattendu. Une blague qui se voulait peut-être potache, mais qui l'a poussé sur la dangereuse pente de la vengeance.

L'histoire d'André a été recueillie au micro de Laura Taouchanov.

