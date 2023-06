Vous souvenez-vous de votre premier verre d'alcool? C'était peut-être lors d'une fête entre amis, lors d'une réunion de famille, lors d'un anniversaire. Peut-être étiez-vous même mineur. Peut-être aussi, que dans l'allégresse, vous avez fait comme les autres, et vous avez cédé à ce qu'on appelle la peer pressure, cette pression sociale, ce mimétisme… Bref, vous avez fait comme tout le monde.

Tester ses limites et jouer avec le feu, c'est ce que Clémence aime bien faire au collège avec ses amis. L'alcool, elle vit ça comme une aventure, comme un accès à une liberté interdite. Au-delà de toute pression sociale. Au-delà de toute mesure.

L'histoire de Clémence a été recueillie au micro d'Astrid Verdun.

