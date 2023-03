Christophe Hautier via Unsplash

En physique astronomique, «graviter» signifie tendre vers un point fixe selon les lois de la pesanteur. Ainsi, les planètes gravitent autour du Soleil, et la Lune autour de la Terre. C'est ce qu'ont démontré les scientifiques du XVIIe siècle, dont l'un des plus fervents défenseurs de l'héliocentrisme: Galilée.

Et si les relations amoureuses étaient elles aussi soumises aux lois de la physique astronomique? On gravite vers la personne qui nous attire. On lui tourne autour. Mais une fois en couple, qui tourne autour de qui?

Chloé a un homme dans sa vie depuis des années et toute son existence repose sur cette relation. Dans l'espoir de gagner en indépendance, elle entreprend un grand voyage… Qui va profondément la changer, jusqu'à remettre en question sa vision de l'amour.

L'histoire de Chloé a été recueillie au micro de Nolwenn Autret.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Direction de la production: Sarah Koskievic

Direction artistique et habillage musical: Benjamin Saeptem Hours

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours

Dérushage: Nolwenn Autret

Prise de son et réalisation: Victor Benhamou

Musique: «Reverie», Ikson

L'introduction a été écrite à quatre mains par Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours. Elle est lue par Aurélie Rodrigues.

Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. Deux fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub.

Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse [email protected]