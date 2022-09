Qu'elle est douce la vie quand tout se déroule comme prévu. Un super boulot, de supers potes et cette personne qu'on vient de rencontrer. C'est le coup de foudre. Tout de suite. L'amour, c'est beau quand c'est simple. Et puis, des projets, une maison à rénover, une vie, des envies de bébé. La vie, c'est beau quand c'est simple. Et puis soudain, tout s'effondre, les projets et la maison à rénover, et on ne parle plus de bébé parce qu'on passe son temps à l'hôpital.

Cette vie si simple, Marion l'a touchée du bout des doigts. Et quand un jour, tout s'est effondré, elle a refusé de laisser la douceur et le bonheur s'échapper.

L'histoire de Marion est racontée au micro de Julia Orsini.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Prise de son et réalisation: Victor Benhamou

Montage: Jules Benveniste

Musique: Thomas Loupias

