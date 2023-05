En amour, on dit souvent: «qui se ressemble s'assemble». Des sociologues et des scientifiques se sont penchés sur la question: d'après une étude publiée par le Journal of Personality and Social Psychology, on aurait en effet tendance à choisir des partenaires qui nous ressemblent et qui partagent notre vision du monde.

Quand Margaux rencontre Niels, c'est le coup de foudre au premier regard. En apprenant ensuite à le connaître, elle découvre combien ils sont complémentaires. Mais ils ont bien plus de similitudes qu'elle ne le croit.

L'histoire de Margaux a été recueillie au micro de Capucine Rouault.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Direction de la production: Sarah Koskievic

Direction artistique et habillage musical: Benjamin Saeptem Hours

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours

Chargée de pré-production: Astrid Verdun

Dérushage: Capucine Rouault

Prise de son et réalisation: Victor Benhamou

Musique: «Wonder», VYEN

L'introduction a été écrite à quatre mains par Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours. Elle est lue par Aurélie Rodrigues.

Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. Deux fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub.

Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse [email protected]