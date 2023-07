Benjamin Lehman via Unsplash

Dans nos têtes, tout est possible.

Illuminatis qui dirigent le monde, faux alunissage tourné par Kubrick, Terre plate ou creuse, 11-Septembre organisé par la CIA, vaccins dopés à la 5G… le complotisme sait se renouveler pour toucher toutes les classes de la société à toutes les époques. Ses enjeux sont souvent sociétaux. Et parfois plus personnels. Dans tous les cas, il consiste à voir et comprendre le monde autrement qu'au travers de ses propres croyances.

Un jour, toutes les lignes s'estompent pour Mélinda. Et quand ses angoisses s'intensifient, elle est persuadée que le monde se retourne contre elle.

L'histoire de Mélinda a été recueillie au micro de Roxane Pour Sadjadi.

