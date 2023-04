C'est une fable qui a connu plusieurs variantes. On raconte parfois l'histoire de «La grenouille et du scorpion», ou celle du «Fermier et de la vipère». La version d'Ésope s'intitule, elle: «Le laboureur et le serpent gelé».

«Un laboureur trouve en plein hiver un serpent raidi par le froid. Il en a pitié, le ramasse et le serre contre lui, sous son manteau. Réchauffé, le serpent est rattrapé par son naturel. Il frappe et tue son bienfaiteur, qui, se sentant mourir, s'écrie: “Je l'ai bien mérité, ayant eu pitié d'un méchant.”»

Toutes ces fables montrent une chose: on ne change pas la nature profonde d'un être, quelle que soit la bonté qu'on lui porte. Au cours de sa vie, Violette a accepté bien des choses, un peu malgré elle. Une bienveillance dont elle a dû subir les conséquences.

L'histoire de Violette a été recueillie au micro de Lola Bertet.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Direction de la production: Sarah Koskievic

Direction artistique et habillage musical: Benjamin Saeptem Hours

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours

Dérushage: Lola Bertet

Prise de son et réalisation: Victor Benhamou

Musique: Thomas Loupias

L'introduction a été écrite à quatre mains par Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours. Elle est lue par Aurélie Rodrigues.

