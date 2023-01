ammar sabaa via Unsplash

Perdu sur sa planète désertique, Luke se rêve en aventurier parcourant l'espace infini. Il sait –ou espère– qu'une destinée l'attend par-delà les étoiles. Il veut changer de vie et, peut-être, le monde. Après de longs voyages, après plusieurs batailles, après avoir manqué de mourir, c'est en découvrant tous les secrets, nombreux, de sa famille, que Luke Skywalker devient l'élu.

Louis a toujours voulu être spécial. Pas forcément un héros, pas forcément un élu, mais qu'au moins un détail fasse de lui ce que les autres ne sont pas, être différent, singulier. Sans savoir qu'il l'était déjà.



L'histoire de Louis est racontée au micro de Jean-Marie Desnos.

Il a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Prise de son: Victor Benhamou et Benjamin Saeptem Hours

Montage: Victor Benhamou et Aurélie Rodrigues

Réalisation: Victor Benhamou

Musique: Thomas Loupias

L’introduction a été écrite par Benjamin Saeptem Hours. Elle est lue par Aurélie Rodrigues.

Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. Deux fois par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés sur slate.fr/transfertclub et toutes les plateformes de podcast !

Pour participer au podcast: [email protected]