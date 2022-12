Jeremy Thomas via Unsplash

De nombreux travaux de sociologie, en particulier en France, ont souligné la difficulté des individus à s'extraire de leur milieu de naissance. Une reproduction sociale largement étudiée par Pierre Bourdieu qui enfermerait chacun dans une destinée prédéterminée, en butte avec l'idéal de l'école républicaine à la française, celle qui ouvre à tous le champ des possibles.

La naissance de Léandre, un jour de 1940, aurait dû condamner cet enfant de la Terre à une vie de difficultés. À 82 ans, vient maintenant le temps du bilan.

L'histoire de Léandre est racontée au micro de Louise Régent.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Prise de son: Louise Régent

Montage : Victor Benhamou et Benjamin Saeptem Hours

Réalisation: Benjamin Saeptem Hours

Musique: Thomas Loupias

Le texte d'introduction a été écrit par Sarah Koskievic et lu par Aurélie Rodrigues.

