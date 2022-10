Jochen van Wylick via Unsplash

En 2017, Philippe Besson publie un roman aux allures autobiographiques: Arrête avec tes mensonges. L'histoire d'un auteur qui, un jour, croise dans le hall d'un hôtel une silhouette familière. Cette silhouette, c'est celle de son grand amour, Thomas. Ensemble, ils ont vécu leurs premiers émois. Mais cette relation était trop lourde pour Thomas, qui choisira une vie familiale hétérosexuelle. Philippe Besson nous livre ainsi un roman sur la difficulté de vivre sa vie avec, parfois, des conséquences dramatiques.

Très jeune, Jacques sait qu'il préfère les garçons. Mais la pression est trop forte. Comme Thomas, il a embrassé une existence plus simple à assumer dans cette France d'avant. Mais la société finit par changer et lui aussi.

L'histoire de Jacques est racontée au micro d'Hélène Pagesy.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Prise de son: Hélène Pagesy

Réalisation: Victor Benhamou

Montage: Aurélie Rodrigues et Jules Benveniste

Musique: Arnaud Denzler

Le texte d'introduction a été écrit par Christophe Carron, et lu par Aurélie Rodrigues.

