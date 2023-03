Avoir des amitiés franches, sincères et loyales au travail est primordial et

contribue à l'épanouissement professionnel comme personnel. Ce serait

d'autant plus vrai pour les femmes, qui seraient plus productives et

resteraient plus longtemps dans une entreprise où elles ont développé

des relations fortes.

Quand Gabrielle arrive dans un nouveau pays, une nouvelle ville, une

nouvelle entreprise, elle est soulagée de sympathiser avec

sa collègue Marina, qui devient vite sa work wife, celle avec qui elle

partage son quotidien professionnel. Ensemble, elles se soutiennent

dans un environnement stressant.

L'histoire de Gabrielle a été recueillie au micro d'Estelle Ndjandjo.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Direction de la production: Sarah Koskievic

Direction artistique et habillage musical: Benjamin Saeptem Hours

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours

Dérushage: Estelle Ndjandjo

Prise de son : Johanna Lalonde

Réalisation: Victor Benhamou

Musique: Thomas Loupias

L'introduction a été écrite à quatre mains par Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours. Elle est lue par Aurélie Rodrigues.

