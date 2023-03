Qui ne s'est jamais rêvé en capitaine Nemo? Parcourir les océans à bord du Nautilus, explorer les fonds marins, vivre vingt-mille lieues sous les mers, découvrir des terres inconnues et devenir, à force de péripéties, la quintessence de l'aventurier...

Arrivé à Copenhague pour faire la fête avec des amis, Thibault va rencontrer un inventeur qui erre dans les eaux danoises à bord de son sous-marin. Mais il le découvrira bien vite: ce charmant savant n'a rien à voir avec le courageux capitaine Nemo.

L'histoire de Thibault a été recueillie au micro de Capucine Rouault.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Direction de la production: Sarah Koskievic

Direction artistique et habillage musical: Benjamin Saeptem Hours

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours

Dérushage: Capucine Rouault

Prise de son et réalisation: Victor Benhamou

Musique: «Days are long», Silent Partner

L’introduction a été écrite à quatre mains par Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours. Elle est lue par Aurélie Rodrigues.

Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse [email protected]