On dit toujours que le premier pas est le plus difficile. Celui par lequel tout débute, celui qui lance la machine, celui qui nous permet de démarrer. Ce sont les expressions consacrées: on fait le premier pas, puis on avance un pas après l'autre. Mais parfois, sans le vouloir, on fait le pas de trop.

Juste après ses 20 ans, Judith découvre l'île paradisiaque de Bali. Elle y prévoit un séjour de trois semaines en famille. Mais le rêve se transforme vite en cauchemar dès la première baignade, à cause d'un faux pas.

L'histoire de Judith a été recueillie au micro d'Auriane Guerithault.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Direction de la production: Sarah Koskievic

Direction artistique et habillage musical: Benjamin Saeptem Hours

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours

Dérushage: Auriane Guerithault

Prise de son: Johanna Lalonde

Réalisation: Victor Benhamou

Musique: «Cru», Yung Logos

L'introduction a été écrite à quatre mains par Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours. Elle est lue par Aurélie Rodrigues.

