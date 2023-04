Luis Cortés via Unsplash

À 20 ans, tout est possible. C'est le temps des premiers jobs, des relations inattendues, des apéros, des soirées sans fin ou peut-être au petit matin. La vie est alors faite de débuts, d'incertitudes positives, d'histoires qui démarrent. Tout est léger, rien n'est sérieux. Le risque, c'est d'aimer cette insouciance au point de ne vouloir jamais la quitter.

Entre Claire et Maxime, tout a commencé de façon légère. Une relation facile et un peu secrète, faite de déjeuners et de quelques week-ends. Puis les choses sont devenues sérieuses.

L'histoire de Claire a été recueillie au micro de Claire Teysserre-Orion.

