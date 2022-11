Nicholas Van Orton est un homme d'affaires à qui tout réussit. Peu importe ce qu'il veut s'offrir, il le peut, tant il est riche et puissant. Pour son anniversaire, son frère Conrad lui offre une simple carte, sur laquelle sont inscrites les coordonnées d'une société de divertissement. Nicholas Van Orton choisit de la contacter et se retrouve alors dans un jeu infernal, une partie où sa vie est mise à prix, racontée par David Fincher dans le film The Game.

À Paris, c'est en ouvrant sa boîte aux lettres qu'un matin, Simon se retrouve avec un mystérieux présent qu'il n'attendait pas. Et la surprise laisse rapidement place à l'inquiétude.

L'histoire de Simon est racontée au micro de Grégory Curot.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Prise de son: Victor Benhamou

Montage: Camille Legras et Victor Benhamou

Réalisation: Benjamin Saeptem Hours

Musique: «Teasing the King», Nathan Moore

Le texte d'introduction a été écrit par Christophe Carron et lu par Aurélie Rodrigues.

