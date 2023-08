Foundry via Pixabay

Compte-t-elle plus que la nôtre?

Théo est le héros du roman Le Pas suspendu de la révolte, de Mathieu Belezi. Il a une femme et deux enfants, il étouffe dans sa vie. Un soir, au volant de sa voiture, il décide de ne pas rentrer chez lui. De partir sur les routes du sud de la France, d'enchaîner les nuits sans lendemain, entre jouissance et violence. De vivre libre, seul, d'être indépendant, à n'importe quel prix.

Roxane, elle, voulait quitter Benoît. Il manquait à leur histoire ce petit quelque chose qui la ferait entrer dans l'histoire. Mais alors qu'elle s'était enfin décidée à amorcer la rupture, un événement à tout chamboulé.

L'histoire de Roxane a été recueillie au micro de Jeanne-Marie Desnos.

Attention: cet épisode aborde des sujets sensibles, précisés à la fin de ce texte.

Transfert produit et réalisé par Slate.fr.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Direction de la production: Sarah Koskievic

Direction artistique et habillage musical: Benjamin Saeptem Hours

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours

Chargée de pré-production : Astrid Verdun

Dérushage : Jeanne Marie Desnos

Prise de son et réalisation : Victor Benhamou

Musique: Thomas Loupias

L'introduction a été écrite par Christophe Carron. Elle est lue par Aurélie Rodrigues.

Trigger warning: viol