Découvrir une ville, c'est un peu comme découvrir l'autre. À Istanbul, le Bosphore, les bazars, la basilique Sainte-Sophie accrochent en premier les yeux et le cœur des touristes. Puis viennent les hammams, les petits bars cachés, les échoppes secrètes, et on rencontre l'âme de la ville: ses habitants.

Quand elle visite Istanbul pour la première fois, Camille tombe instantanément sous le charme de la cité. Les sons, les lumières, les odeurs la poussent à revenir le plus souvent possible en Turquie. Jusqu'à être confrontée à ses plus terribles secrets.

L'histoire de Camille a été recueillie au micro de Sarah Koskievic.

Attention: cet épisode aborde des sujets sensibles, précisés à la fin de ce texte.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Direction de la production: Sarah Koskievic

Direction artistique et habillage musical: Benjamin Saeptem Hours

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours

Prise de son et réalisation: Victor Benhamou

Musique: «Illusions», Anno Domini Beats

L'introduction a été écrite à quatre mains par Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours. Elle est lue par Aurélie Rodrigues.

Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. Deux fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub.

Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse [email protected]

Trigger warning: féminicide