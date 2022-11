Comment fuir quelque chose qu'on ne voit pas mais qui est partout? Il se passe quelque chose, c'est sûr. On le sent. On le sait. Pourtant, on ne souffre d'aucune sorte de blessure, d'aucune plaie, d'aucune attaque. On n'a rien. Rien que la certitude qu'il faut partir. Rien que la peur. Mais une fois qu'on s'est échappé, une fois qu'on a fui, en est-on vraiment libéré?



Laura n'a rien vu. Mais quand, comme elle, on a été au mauvais endroit au mauvais moment, ce moment s'éternise... même quand on a quitté l'endroit.

L'histoire de Laura est racontée au micro de Grégory Curot et Inès Khiari.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Prise de son: Aurélie Rodrigues

Monatge et réalisation: Victor Benhamou

Musique: «Innocence», Isolated

Le texte d'introduction a été écrit par Benjamin Saeptem Hours et lu par Aurélie Rodrigues.

