Un chemin tout tracé. Un long fleuve tranquille. La vie de certaines personnes fait rêver: il leur suffit de se laisser porter du début à la fin pour couler des jours heureux. Mais pour d'autres, le chemin de la vie est bien plus tortueux. Bien plus complexe, emmêlé, embrouillé par des questionnements qui prennent toute la place, des idées noires, des dilemmes. Il faut faire des choix qui, parfois, s'imposent d'eux-mêmes.

Après dix ans de déni, Mika passe enfin à l'acte. Face à sa famille, face à ses collègues, face à sa hiérarchie. Et surtout, face à ses élèves.

L'histoire de Mika est racontée au micro d'Inès Guiza.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Prise de son, montage et réalisation: Victor Benhamou

Musique: «Whip», Yung Logos

Le texte d'introduction a été écrit à quatre mains par Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours. Il est lu par Aurélie Rodrigues.

