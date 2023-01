Dans un de ses textes rassemblés plus tard dans le recueil La vertu d'égoïsme, la philosophe objectiviste Ayn Rand écrit: «On retire une joie profondément personnelle et égoïste de la simple existence de ceux que l'on aime. C'est notre propre bonheur personnel et égoïste que l'on recherche, mérite et recueille par l'amour.» Et dans son roman La source vive, l'autrice précise: «Pour dire “Je vous aime”, il faut savoir dire “Je”.»

Est-ce par égoïsme et simple recherche d'une jouissance personnelle que pendant de longues années, Manon ne sut choisir entre la passion avec Romane, ou la raison avec Guillaume? Ou n'est-ce pas, plutôt, qu'elle n'arrivait pas encore tout à fait à dire «Je»?

L'histoire de Manon est racontée au micro de Nina Pareja.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Prise de son: Nina Pareja

Montage et réalisation: Victor Benhamou

Musique: Thomas Loupias

Le texte d'introduction a été écrit par Christophe Carron. Il est lu par Aurélie Rodrigues.

