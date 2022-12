«Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.» Cette phrase conclut de nombreux contes de notre enfance. Dans le livre Le prince charmant et le héros, la psychologue Geneviève Djénati explique que le prince charmant reflète l'archétype de l'amour. Plus encore, ce serait en fait la projection du désir profond de l'enfant qui voudrait que ce pur état amoureux dure le plus longtemps possible. Un mythe qui a fait grandir, mais un mythe qui emprisonne, trop patriarcal, et qui est déconstruit par de plus en plus de femmes.

À 19 ans, Margaux, biberonnée aux dessins animés, croyait encore au prince charmant. Et elle a tout fait pour que sa vie soit un conte de fées.

L'histoire de Margaux est racontée au micro de Lola Bertet.

