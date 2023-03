Qu'est-ce que la réalité? Qui sommes-nous vraiment? Comment être sûr du monde dans lequel nous vivons? Ces questions traversent et soutiennent la quasi-totalité de l'œuvre de l'écrivain de science-fiction de Philip K. Dick, auteur prolifique et grand inspirateur d'Hollywood. Des milliers de pages mais aucune réponse claire de la part du maître de l'illusion, de l'équivoque et des mondes parallèles. Il ne sait pas, ou il ne sait plus, ce qu'est le réel. Et, à la fin de sa vie, sa vision du monde se confond avec son imaginaire, perdue dans ses mondes parallèles.

Un soir, Justine veut provoquer son petit ami en tirant quelques bouffées d'un joint d'herbe. Un geste devenu commun, mais qui la plongera dans une profonde perplexité.

L'histoire de Justine a été recueillie au micro d'Alizée Dubus.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Direction de la production: Sarah Koskievic

Direction artistique et habillage musical: Benjamin Saeptem Hours

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours

Dérushage: Alizée Dubus

Prise de son et réalisation: Victor Benhamou

Musique: «Clouds» et «Eureka», Huma Huma

L'introduction a été écrite par Christophe Carron. Elle est lue par Aurélie Rodrigues.

