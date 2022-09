Face à un miroir, parfois, on ne se reconnaît pas. C'est normal: l'image que l'on a de soi ne reflète pas toute la réalité. Et c'est pareil pour l'image qu'on a des autres. On dit de certains qu'il vaut mieux les avoir en photo plutôt qu'à table, on dit d'autres, en général beaucoup plus nombreux, qu'on ne peut pas les voir en peinture. Sans compter tous ceux qui ne peuvent pas se regarder en face, incapables d'affronter leur reflet dans la glace.

Étienne, lui, n'a jamais eu de problème avec son image –jusqu'au moment où on la lui a dérobée. Ce jour-là, même si c'était bien lui, il ne s'est pas reconnu.

L'histoire d'Étienne est racontée au micro de Capucine Rouault.

Transfert est un podcast produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Montage et réalisation: Victor Benhamou

Prise de son: Benjamin Saeptem Hours

Musique: «Too Crazy» - David Fesliyan

Le texte d'introduction a été écrit par Benjamin Saeptem Hours, et lu par Aurélie Rodrigues.

