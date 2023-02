Qu'importe que l'on quitte ou que l'on soit quitté, les ruptures se ressemblent souvent. On s'accroche aux souvenirs, aux habitudes, au confort perdu du couple déchu. On ressasse, on a un peu honte, on essaie d'oublier, de s'abrutir. Et un jour, enfin, on sort la tête de l'eau et miraculeusement, la vie reprend. Mais parfois, la vie ne cesse de nous rappeler la relation passée.

Quand Maddy rencontre ce garçon, c'est tout de suite l'amour. Un amour qui ne résiste pas vraiment au quotidien, même si Maddy s'accroche, espère, fait tout pour que ça marche. Elle voulait craquer le code. Mais la vérité a fini par exploser.

L'histoire de Maddy a été recueillie au micro de Grégory Curot.

Attention: cet épisode aborde des sujets sensibles, précisés à la fin de ce texte.

Trigger warning: pédophilie