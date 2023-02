Julia Joppien via Unsplash

Blessé par une explosion, Tony Stark invente un mini-réacteur placé dans sa cage thoracique pour empêcher les éclats d'obus d'atteindre son cœur. Mais ce système, qui fera de lui Iron Man, le défait aussi: l'appareil qui lui sauve la vie, qui l'empêche de mourir, est en train de le tuer. Heureusement, son génie et la magie de la fiction lui offrent une porte de sortie –un nouveau réacteur sans danger.

Scénariste, la sœur de Marie a bien conscience que la réalité n'est parfois pas à la hauteur de la fiction. Pourtant, face aux tournants dramatiques de sa vie, elle est persuadée d'avoir réussi à trouver le soutien qu'il lui faut. Un groupe qui, enfin, pourra l'aider à tenir. Mais parfois, la béquille est aussi le poison.

Attention: cet épisode aborde des sujets sensibles, précisés à la fin de ce texte.

L'histoire de Marie a été recueillie au micro d'Opale von Kayser.

Transfert est un podcast produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Direction de la production: Sarah Koskievic

Direction artistique et musicale: Benjamin Saeptem Hours

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Benjamin Saeptem Hours

Prise de son, réalisation et habillage musical: Victor Benhamou

Dérushage: Opale von Kayser

Musique: «Dimatis» - Mists / «Early Avril» - Unicorn Heads

L'introduction a été écrite par Benjamin Saeptem Hours. Elle est lue par Aurélie Rodrigues.

Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. Deux fois par mois, vous aurez accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés sur slate.fr/transfertclub et toutes les plateformes de podcast!

Pour participer au podcast: [email protected]

Sujets sensibles: infanticide, suicide, manipulation, secte.