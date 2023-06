En France, elles ne représentent qu'une minorité des beaux-parents: 27%. Pourtant, elles sont surreprésentées dans la littérature, dans les films, dans les séries. Et bien souvent dépeintes de manière péjorative. Les marâtres, ce sont ces belles-mères méchantes et cruelles, comme Madame de Trémaine dans le Cendrillon de Disney.

Devant le dessin animé, on peut s'imaginer rire avec Jack et Gus, s'émerveiller face à la bonne fée marraine, et se rêver en princesse aux pantoufles de vair. Mais on a vite fait d'oublier, avec cette fin de conte de fées, les terribles épreuves imposées à Cendrillon par sa marâtre. Olivia l'a appris à ses dépens quand son père s'est remis en couple après s'être séparé de sa mère.

L'histoire d'Olivia a été recueillie au micro de Chloé Wibaux.

